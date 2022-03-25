В 1 сезоне сериала «Орлинская. Стрелы Нептуна» в небольшом курортном городе на Черном море происходит преступление. Кто-то расправляется с известным фотографом Аркашей. Дело оказывается на столе опытной оперуполномоченной Марины Орлинской. Расследование приводит женщину к брату покойного. Имеется и вполне веская мотивация: немалое наследство убитого досталось именно ему. Однако эта версия кажется Марине слишком очевидной, как будто кто-то нарочно пытается подставить парня. Она решает копнуть глубже и находит несколько несостыковок.