Orlinskaya. Strely Neptuna season 1 watch online

Orlinskaya. Strely Neptuna season 1 poster
Orlinskaya. Strely Neptuna Seasons Season 1
Орлинская. Стрелы Нептуна 12+
Title Сезон 1
Season premiere 25 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Orlinskaya. Strely Neptuna" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Орлинская. Стрелы Нептуна» в небольшом курортном городе на Черном море происходит преступление. Кто-то расправляется с известным фотографом Аркашей. Дело оказывается на столе опытной оперуполномоченной Марины Орлинской. Расследование приводит женщину к брату покойного. Имеется и вполне веская мотивация: немалое наследство убитого досталось именно ему. Однако эта версия кажется Марине слишком очевидной, как будто кто-то нарочно пытается подставить парня. Она решает копнуть глубже и находит несколько несостыковок.

"Orlinskaya. Strely Neptuna" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 March 2022
