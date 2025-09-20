Menu
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра Миллионы зрителей не могут ошибаться.
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра Миллионы зрителей не могут ошибаться.
20 September 2025 08:56
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список Похоже, у зрителей возрос спрос на детективы.
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список Похоже, у зрителей возрос спрос на детективы.
12 September 2025 21:00
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Вскоре этот проект может и обойти историю гота-детектива.
2 comments
11 September 2025 17:50
Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль
Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль Авторы экранизации интерактивного кино по-свински отнеслись к коллегам-игроделам.
11 September 2025 10:52
«Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix
«Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix Сериал не особо популярен, хотя вышел уже второй сезон.
7 September 2025 14:44
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
7 September 2025 08:56
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре Оглянуться не успеете, как на экранах появится проект № 1.
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре Оглянуться не успеете, как на экранах появится проект № 1.
2 September 2025 15:13
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться Рассказываем, когда состоится премьера, и ждать ли зрителям Леди Гагу.
2 September 2025 12:03
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия В похожих проектах найдется все, за что полюбили семейку Аддамс
27 August 2025 07:00
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера» Из-за таких дыр действия героев выглядят нелогично.
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера» Из-за таких дыр действия героев выглядят нелогично.
26 August 2025 13:17
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запишите даты, чтобы не пропустить.
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запишите даты, чтобы не пропустить.
25 August 2025 09:54
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ Заодно напомнили, когда ждать оставшуюся часть свежих серий.
24 August 2025 07:29
Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле Бертон гениально смешал разные стили.
Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле Бертон гениально смешал разные стили. 
23 August 2025 18:07
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера Конечно, можно купить и тяжелый люкс. Но нужно ли?
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера Конечно, можно купить и тяжелый люкс. Но нужно ли?
22 August 2025 10:23
Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Уже не артист, а вышибала.
Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Уже не артист, а вышибала.
19 August 2025 16:40
Тим Бертон рассказал, как создавал ту самую анимационную сцену из второго сезона «Уэнсдэй»
Тим Бертон рассказал, как создавал ту самую анимационную сцену из второго сезона «Уэнсдэй» Фанаты режиссера ликовали, когда заметили отсылку к его более ранним успешным проектам.
14 August 2025 10:52
2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара») А ведь впереди еще 4 серии в начале сентября.
2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара») А ведь впереди еще 4 серии в начале сентября.
2 comments
13 August 2025 13:17
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором Аддамсы точно ничего не боялись.
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором Аддамсы точно ничего не боялись.
12 August 2025 21:01
Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже Благо, время для работы над ошибками еще есть.
Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже Благо, время для работы над ошибками еще есть.
11 August 2025 20:32
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй» До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.
9 August 2025 08:56
Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след Долго пытались отменять культуру, но в итоге смирились.
Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след Долго пытались отменять культуру, но в итоге смирились.
7 August 2025 14:44
Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку
Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку За происходящим на экране все еще интересно наблюдать. Но фокус явно сбился.
7 August 2025 12:48
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма Концовка была с заделом на второй сезон.
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма Концовка была с заделом на второй сезон.
7 August 2025 09:54
Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет До последнего эпизода — всего-ничего.
Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет До последнего эпизода — всего-ничего.
6 August 2025 15:42
Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка» Лицо актрисы стало впалым, а милые щечки пропали.
Правда ли Ортега сделала пластику перед выходом 2-го сезона «Уэнсдэй»? Хирург считает, что всему виной «волшебная таблетка» Лицо актрисы стало впалым, а милые щечки пропали.  
4 August 2025 09:25
Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть Премьера уже не за горами.
Первый сезон «Уэнсдей» за неделю набрал 341,2 млн часов просмотра: рассказываем, когда ждать вторую часть Премьера уже не за горами.
1 comment
19 July 2025 15:13
Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей
Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей Они не заработали миллионы в кинопрокате, но зато вошли в списки самых высокооцененных кинокартин последних лет.
7 July 2025 13:46
«Добро пожаловать в хаос»: Леди Гага появится в «Уэнсдэй», и речь не про камео — объясняем роль одиозной певицы Готовимся не только ужасаться, но и танцевать.
«Добро пожаловать в хаос»: Леди Гага появится в «Уэнсдэй», и речь не про камео — объясняем роль одиозной певицы Готовимся не только ужасаться, но и танцевать.
1 June 2025 16:11
Дженна Ортега зареклась сниматься в «Мстителях» после «Железного человека 3» — с юной красоткой боссы Marvel поступили по-свински
Дженна Ортега зареклась сниматься в «Мстителях» после «Железного человека 3» — с юной красоткой боссы Marvel поступили по-свински Артистка скорее снимется в хоррорах категории B, чем примкнет к MCU.
27 April 2025 15:13
Почему «Уэнсдэй» Нетфликса так сильно отличается от предыдущих версий истории? Спойлер — в этом весь секрет успеха
Почему «Уэнсдэй» Нетфликса так сильно отличается от предыдущих версий истории? Спойлер — в этом весь секрет успеха Хитовый сериал наконец-то поменял угол обзора на знакомую всем историю.
30 December 2024 08:27
Второй сезон «Уэнсдэй» точно станет новым рекордом — вот почему Нетфликс в этом уверен
Второй сезон «Уэнсдэй» точно станет новым рекордом — вот почему Нетфликс в этом уверен Стримингового гиганта ждут еще более удачные дни в 2025.
10 December 2024 20:03
Все обожают «Уэнсдэй» и «Битлджус 2», а снявшаяся в них Ортега без ума от этого советского фильма Молодая актриса разбирается в фильмах 20 века.
Все обожают «Уэнсдэй» и «Битлджус 2», а снявшаяся в них Ортега без ума от этого советского фильма Молодая актриса разбирается в фильмах 20 века.
4 September 2024 15:40
«Уэнсдэй» могло и не быть: после одного провала Тим Бертон собирался уйти на пенсию
«Уэнсдэй» могло и не быть: после одного провала Тим Бертон собирался уйти на пенсию Постановщик разочаровался в собственных силах.
27 August 2024 10:15
