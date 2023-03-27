Во 2 сезоне сериала «Семья» разные поколения одного большого и шумного семейства продолжают уживаться под общей крышей и вместе решать все проблемы. Правда, зачастую они сперва эти проблемы создают! На этот раз мама решает выучиться на водительские права. Это не особенно устраивает Вадима, которому теперь приходится чаще оставаться наедине с малышом. Он впервые осознает, что он теперь – главный пример для маленького человека. Тем временем Тимофей и Юля ищут острых ощущений и решаются на прыжок с парашютом. А Марина пытается заработать свои первые собственные деньги, что оказывается не так-то просто.