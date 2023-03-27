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Semya 2022 - 2023, season 2

Semya season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Semya Seasons Season 2
Семья 16+
Title Сезон 2
Season premiere 27 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Semya" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Семья» разные поколения одного большого и шумного семейства продолжают уживаться под общей крышей и вместе решать все проблемы. Правда, зачастую они сперва эти проблемы создают! На этот раз мама решает выучиться на водительские права. Это не особенно устраивает Вадима, которому теперь приходится чаще оставаться наедине с малышом. Он впервые осознает, что он теперь – главный пример для маленького человека. Тем временем Тимофей и Юля ищут острых ощущений и решаются на прыжок с парашютом. А Марина пытается заработать свои первые собственные деньги, что оказывается не так-то просто.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

"Semya" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
27 March 2023
Серия 2
Season 2 Episode 2
27 March 2023
Серия 3
Season 2 Episode 3
28 March 2023
Серия 4
Season 2 Episode 4
28 March 2023
Серия 5
Season 2 Episode 5
29 March 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
29 March 2023
Серия 7
Season 2 Episode 7
30 March 2023
Серия 8
Season 2 Episode 8
30 March 2023
Серия 9
Season 2 Episode 9
3 April 2023
Серия 10
Season 2 Episode 10
3 April 2023
Серия 11
Season 2 Episode 11
4 April 2023
Серия 12
Season 2 Episode 12
4 April 2023
Серия 13
Season 2 Episode 13
5 April 2023
Серия 14
Season 2 Episode 14
5 April 2023
Серия 15
Season 2 Episode 15
6 April 2023
Серия 16
Season 2 Episode 16
6 April 2023
Серия 17
Season 2 Episode 17
10 April 2023
Серия 18
Season 2 Episode 18
10 April 2023
Серия 19
Season 2 Episode 19
11 April 2023
Серия 20
Season 2 Episode 20
11 April 2023
TV series release schedule
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