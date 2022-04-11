В 1 сезоне сериала «Семья» зрители познакомятся с несколькими поколениями одного большого рода. Это типичное российское семейство, уходящее корнями в СССР и отразившее в себе все исторические периоды нашей страны. Истории разных членов семьи развиваются параллельно и независимо друг от друга. Пока одна молодая пара с нетерпением ждет появления на свет своего первого малыша, другая ветвь семейного древа никак не может отправить повзрослевших «птенцов» в свободный полет. Герои сериала – знакомые каждому русскому человеку мамы, папы, бабушки, дедушки, тетушки и дядюшки. Всем им придется преодолеть типичные житейские проблемы.