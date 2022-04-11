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Semya 2022 - 2023 season 1

Semya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Semya Seasons Season 1
Семья 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Semya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Семья» зрители познакомятся с несколькими поколениями одного большого рода. Это типичное российское семейство, уходящее корнями в СССР и отразившее в себе все исторические периоды нашей страны. Истории разных членов семьи развиваются параллельно и независимо друг от друга. Пока одна молодая пара с нетерпением ждет появления на свет своего первого малыша, другая ветвь семейного древа никак не может отправить повзрослевших «птенцов» в свободный полет. Герои сериала – знакомые каждому русскому человеку мамы, папы, бабушки, дедушки, тетушки и дядюшки. Всем им придется преодолеть типичные житейские проблемы.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

"Semya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 April 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 April 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 April 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 April 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 April 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 April 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 April 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 April 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
20 April 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 April 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 April 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
21 April 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
25 April 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
26 April 2022
Серия 18
Season 1 Episode 18
27 April 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
28 April 2022
Серия 20
Season 1 Episode 20
28 April 2022
TV series release schedule
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