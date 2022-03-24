В 1 сезоне сериала «Только по любви» все надежды на светлое будущее девушки Юли рухнули. Жених, задолжавший крупную сумму денег кредиторам, пропал без вести, а ей пришлось продать недавно приобретенный магазин товаров для животных, чтобы рассчитаться с банками. На помощь отчаявшейся героине пришел ее новоиспеченный сосед Вадик. Он предложил ей выполнить роль его девушки и отправиться с ним на свадебное торжество брата. Там Юля повстречалась с семьей Кольцовых: Максимом, старшим братом Вадика, его супругой Инной и мамой Раисой Ивановной. После праздничного мероприятия Вадик поругался с близкими и уехал вместе с Юлей. Они попали в ДТП...