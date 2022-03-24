Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tolko po lyubvi 2022, season 1

Tolko po lyubvi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tolko po lyubvi Seasons Season 1
Только по любви 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Tolko po lyubvi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Только по любви» все надежды на светлое будущее девушки Юли рухнули. Жених, задолжавший крупную сумму денег кредиторам, пропал без вести, а ей пришлось продать недавно приобретенный магазин товаров для животных, чтобы рассчитаться с банками. На помощь отчаявшейся героине пришел ее новоиспеченный сосед Вадик. Он предложил ей выполнить роль его девушки и отправиться с ним на свадебное торжество брата. Там Юля повстречалась с семьей Кольцовых: Максимом, старшим братом Вадика, его супругой Инной и мамой Раисой Ивановной. После праздничного мероприятия Вадик поругался с близкими и уехал вместе с Юлей. Они попали в ДТП...

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Tolko po lyubvi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more