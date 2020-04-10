Menu
Alef
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 4 minutes
В 1 сезоне сериала «Алеф» происходит загадочное убийство. В водах Босфора находят мертвое тело неизвестного человека. На место преступления тут же выезжают несколько детективов. Молодой и амбициозный сыщик Кемаль сталкивается со своим опытным коллегой Сеттаром и педагогом Яшаром. У сыщиков диаметрально разные характеры и представления о методике расследования преступлений. Однако ради достижения результата им приходится работать в команде. Задача детективов - декриминализация турецкой столицы. Они попадают в дом, где произошло преступление, и обнаруживают там символику «Алеф». 

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
10 April 2020
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
10 April 2020
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
17 April 2020
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
24 April 2020
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
1 May 2020
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
8 May 2020
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
15 May 2020
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
22 May 2020
