В 1 сезоне сериала «Алеф» происходит загадочное убийство. В водах Босфора находят мертвое тело неизвестного человека. На место преступления тут же выезжают несколько детективов. Молодой и амбициозный сыщик Кемаль сталкивается со своим опытным коллегой Сеттаром и педагогом Яшаром. У сыщиков диаметрально разные характеры и представления о методике расследования преступлений. Однако ради достижения результата им приходится работать в команде. Задача детективов - декриминализация турецкой столицы. Они попадают в дом, где произошло преступление, и обнаруживают там символику «Алеф».