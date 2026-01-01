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Big Swiss , season 1

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Kinoafisha TV Shows Big Swiss Seasons Season 1
Big Swiss
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Big Swiss" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Big Swiss» привлекательная женщина по имени Флавия живет одна в маленьком городке Гудзон в штате Нью-Йорк. Она – очаровательная блондинка с наивными глазами, обожающая животных и швейцарские шерстяные свитера, хорошая хозяйка и опытный семейный психолог. Однако у Флавии есть и еще одна, тайная сторона жизни – она проводит для своих пациентов анонимные сеансы секс-терапии. С одним из клиентов у нее постепенно завязываются нездоровые романтические отношения. Девушка буквально циклится на этом человеке и начинает всюду его преследовать.

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Season 1
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