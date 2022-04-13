В 1 сезоне сериала «Our Great National Parks» бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама вместе со своей супругой Мишель отправляется в удивительное кругосветное путешествие. По пути он посетит самые выдающиеся и уникальные национальные природные парки планеты. Зрители узнают, какие редкие растения можно встретить в этих отдаленных уголках мира, а также какие животные там водятся. Обама расскажет об опасностях, угрожающих этим природным оазисам и о предпринимаемых человечеством мерах по их защите. Он побывает в регионе Патагония, на островах залива Монтерей и в Гунунг-Лесер в Индонезии.