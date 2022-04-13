Our Great National Parks 2022, season 1

Our Great National Parks season 1 poster
Our Great National Parks 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 15 minutes
"Our Great National Parks" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Our Great National Parks» бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама вместе со своей супругой Мишель отправляется в удивительное кругосветное путешествие. По пути он посетит самые выдающиеся и уникальные национальные природные парки планеты. Зрители узнают, какие редкие растения можно встретить в этих отдаленных уголках мира, а также какие животные там водятся. Обама расскажет об опасностях, угрожающих этим природным оазисам и о предпринимаемых человечеством мерах по их защите. Он побывает в регионе Патагония, на островах залива Монтерей и в Гунунг-Лесер в Индонезии.

8.0
Rate 12 votes
8.1 IMDb

"Our Great National Parks" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
A World of Wonder
Season 1 Episode 1
13 April 2022
Chilean Patagonia
Season 1 Episode 2
13 April 2022
Tsavo, Kenya
Season 1 Episode 3
13 April 2022
Monterey Bay National Marine Sanctuary, USA
Season 1 Episode 4
13 April 2022
Gunung Leuser, Indonesia
Season 1 Episode 5
13 April 2022
