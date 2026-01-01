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Kinoafisha TV Shows Our Great National Parks Soundtrack

Soundtrack from "Our Great National Parks"

Music from "Our Great National Parks" All info
Our Great National Parks (Soundtrack from the Netflix Series)
Our Great National Parks (Soundtrack from the Netflix Series) 26 tracks. David Schweitzer
Listen
Title Artist Time
1 Our Great National Parks David Schweitzer 3:12
2 Loango David Schweitzer 2:04
3 Orca David Schweitzer 1:29
4 Sandgrouse David Schweitzer 1:52
5 Torres Del Paine (Glaciers) David Schweitzer 1:43
6 Towards the Water (feat. Eurielle) David Schweitzer 2:24
7 Problems and Solutions David Schweitzer 2:16
8 The Rain at Last (feat. Eurielle) David Schweitzer 2:37
9 Sifaka Family David Schweitzer 1:39
10 Odyssey (Tsingy De Bemaraha) David Schweitzer 3:24
11 Monarch Butterflies David Schweitzer 2:46
12 Elephants (Tsavo) [feat. Eurielle] David Schweitzer 2:42
13 Feeding Frenzy David Schweitzer 2:10
14 A New Generation David Schweitzer 2:29
15 Hammerhead Worm (Leuser) David Schweitzer 3:41
16 Mzima Springs David Schweitzer 1:48
17 Pacific Waves David Schweitzer 2:08
18 Hanauma Bay David Schweitzer 1:09
19 First Flight (Condor) David Schweitzer 2:52
20 Great Barrier Reef David Schweitzer 2:21
21 Murmuration (Quelea) David Schweitzer 2:22
22 Yakushima David Schweitzer 2:31
23 Night Sky in Patagonia (feat. Eurielle) David Schweitzer 2:21
24 A World of Wonder David Schweitzer 1:54
25 Monterey David Schweitzer 2:42
26 Wild Spaces (feat. Eurielle) David Schweitzer 2:23
Listen to songs from "Our Great National Parks" (2022) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Our Great National Parks" in different languages are free for listening online.
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