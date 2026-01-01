|Title
|Artist
|Time
|1
|Our Great National Parks
|David Schweitzer
|3:12
|2
|Loango
|David Schweitzer
|2:04
|3
|Orca
|David Schweitzer
|1:29
|4
|Sandgrouse
|David Schweitzer
|1:52
|5
|Torres Del Paine (Glaciers)
|David Schweitzer
|1:43
|6
|Towards the Water (feat. Eurielle)
|David Schweitzer
|2:24
|7
|Problems and Solutions
|David Schweitzer
|2:16
|8
|The Rain at Last (feat. Eurielle)
|David Schweitzer
|2:37
|9
|Sifaka Family
|David Schweitzer
|1:39
|10
|Odyssey (Tsingy De Bemaraha)
|David Schweitzer
|3:24
|11
|Monarch Butterflies
|David Schweitzer
|2:46
|12
|Elephants (Tsavo) [feat. Eurielle]
|David Schweitzer
|2:42
|13
|Feeding Frenzy
|David Schweitzer
|2:10
|14
|A New Generation
|David Schweitzer
|2:29
|15
|Hammerhead Worm (Leuser)
|David Schweitzer
|3:41
|16
|Mzima Springs
|David Schweitzer
|1:48
|17
|Pacific Waves
|David Schweitzer
|2:08
|18
|Hanauma Bay
|David Schweitzer
|1:09
|19
|First Flight (Condor)
|David Schweitzer
|2:52
|20
|Great Barrier Reef
|David Schweitzer
|2:21
|21
|Murmuration (Quelea)
|David Schweitzer
|2:22
|22
|Yakushima
|David Schweitzer
|2:31
|23
|Night Sky in Patagonia (feat. Eurielle)
|David Schweitzer
|2:21
|24
|A World of Wonder
|David Schweitzer
|1:54
|25
|Monterey
|David Schweitzer
|2:42
|26
|Wild Spaces (feat. Eurielle)
|David Schweitzer
|2:23