Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kung Fu Panda: The Dragon Knight 2022 - 2023, season 3

Kung Fu Panda: The Dragon Knight season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Kung Fu Panda: The Dragon Knight Seasons Season 3
Kung Fu Panda: The Dragon Knight
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 19
Runtime 7 hours 36 minutes
"Kung Fu Panda: The Dragon Knight" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» продолжается история о знаменитом воине По и благородном британском рыцаре, которые стремятся спасти волшебное оружие, свою репутацию и целую планету. Напомним, в финале предыдущего сезона Блейд узнал о прошлом своего брата из неожиданного источника. Позже оружие Тяньшана оказалось не в тех руках. В то время как рыцари-драконы готовились к сражению за контроль над Тикалем, Блейд отправился отомстить за своего брата. Мастодонт и По решили объединить свои силы. Затем Рыцари Дракона вступили в заключительную битву за оружие Тяньшаня, чтобы спасти город – и самих себя.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

"Kung Fu Panda: The Dragon Knight" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Trial of Mr. Ping
Season 3 Episode 1
7 September 2023
Baddie Issues
Season 3 Episode 2
7 September 2023
A Family Friend
Season 3 Episode 3
7 September 2023
The English Opening
Season 3 Episode 4
7 September 2023
The Bog-ey Man of Festermouth
Season 3 Episode 5
7 September 2023
Tea Time Trouble
Season 3 Episode 6
7 September 2023
Benny and the Jests
Season 3 Episode 7
7 September 2023
Black Steel of the Equinox
Season 3 Episode 8
7 September 2023
Luthera's Shield
Season 3 Episode 9
7 September 2023
The Battle of Tianshang: Part 1
Season 3 Episode 10
7 September 2023
The Battle of Tianshang: Part 2
Season 3 Episode 11
7 September 2023
The Pangea-ing
Season 3 Episode 12
7 September 2023
The Poison Ravine
Season 3 Episode 13
7 September 2023
The Master Key
Season 3 Episode 14
7 September 2023
The Last Dumont
Season 3 Episode 15
7 September 2023
A Teacup Filled with the Self
Season 3 Episode 16
7 September 2023
The Beginning of the End
Season 3 Episode 17
7 September 2023
The Dragon Knights: Part 1
Season 3 Episode 18
7 September 2023
The Dragon Knights: Part 2
Season 3 Episode 19
7 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more