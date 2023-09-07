В 3-м сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» продолжается история о знаменитом воине По и благородном британском рыцаре, которые стремятся спасти волшебное оружие, свою репутацию и целую планету. Напомним, в финале предыдущего сезона Блейд узнал о прошлом своего брата из неожиданного источника. Позже оружие Тяньшана оказалось не в тех руках. В то время как рыцари-драконы готовились к сражению за контроль над Тикалем, Блейд отправился отомстить за своего брата. Мастодонт и По решили объединить свои силы. Затем Рыцари Дракона вступили в заключительную битву за оружие Тяньшаня, чтобы спасти город – и самих себя.