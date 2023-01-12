Во 2 сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракон» продолжается история об увлекательных приключениях По, который героически продолжает свою опасную миссию. Вместе с британским рыцарем Бродячим Клинком, ловким грабителем Рухмини и своим отцом мистером Пингом герой уезжает из Китая. Команда держит путь в Центральную Америку, Индию и другие уголки земного шара. По отпразднует китайский Новый год и столкнется со множеством испытаний. Напомним, в предыдущем сезоне вместе с друзьями он противостоял опасным преступникам Клаусу и Веруке, которые хотели собрать оружия Тяньшиан, дарующие владельцам суперсилу.