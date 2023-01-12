Menu
Kung Fu Panda: The Dragon Knight 2022 - 2023 season 2

Season premiere 12 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Kung Fu Panda: The Dragon Knight" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракон» продолжается история об увлекательных приключениях По, который героически продолжает свою опасную миссию. Вместе с британским рыцарем Бродячим Клинком, ловким грабителем Рухмини и своим отцом мистером Пингом герой уезжает из Китая. Команда держит путь в Центральную Америку, Индию и другие уголки земного шара. По отпразднует китайский Новый год и столкнется со множеством испытаний. Напомним, в предыдущем сезоне вместе с друзьями он противостоял опасным преступникам Клаусу и Веруке, которые хотели собрать оружия Тяньшиан, дарующие владельцам суперсилу.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

"Kung Fu Panda: The Dragon Knight" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Liar and the Thief
Season 2 Episode 1
12 January 2023
One Last Job
Season 2 Episode 2
12 January 2023
Doom and Groom
Season 2 Episode 3
12 January 2023
The Pinging
Season 2 Episode 4
12 January 2023
Mister Mastodon
Season 2 Episode 5
12 January 2023
Hide the Lightening
Season 2 Episode 6
12 January 2023
The Beast
Season 2 Episode 7
12 January 2023
An Uphill Battle
Season 2 Episode 8
12 January 2023
The Mad Scientist
Season 2 Episode 9
12 January 2023
Apok-ta-pokalypse Now Part 1
Season 2 Episode 10
12 January 2023
Apok-ta-pokalypse Now Part 2
Season 2 Episode 11
12 January 2023
Epic Lunar New Year
Season 2 Episode 12
12 January 2023
