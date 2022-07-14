Menu
Kung Fu Panda: The Dragon Knight season 1 poster
Season premiere 14 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» хитрые злодеи-ласки узнают, где спрятано древнее и мощное оружие, которое может сделать своего обладателя властителем мира. Они не догадываются, что в неподходящих руках этот артефакт способен уничтожить все живое на свете, поэтому отправляются на поиски, чтобы осуществить свой коварный план. Тем временем, в академии кунг-фу продолжает тренироваться необычный герой – панда По. Он собирается в кругосветное путешествие, чтобы набраться опыта у мастеров других культур и знакомится с британским рыцарем по имени Блуждающий Клинок.

5.9
13 votes
6.1 IMDb

A Cause for the Paws
Season 1 Episode 1
14 July 2022
The Knights Code
Season 1 Episode 2
14 July 2022
The Lotus
Season 1 Episode 3
14 July 2022
The Legend of Master Longtooth
Season 1 Episode 4
14 July 2022
The Gateway to the Desert
Season 1 Episode 5
14 July 2022
The Lost City
Season 1 Episode 6
14 July 2022
The Last Guardian
Season 1 Episode 7
14 July 2022
A Thread in the Dark
Season 1 Episode 8
14 July 2022
Slow Boat to England
Season 1 Episode 9
14 July 2022
The Knights Fall. Part.1
Season 1 Episode 10
14 July 2022
The Knights Fall. Part 2
Season 1 Episode 11
14 July 2022
