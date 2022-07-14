В 1 сезоне сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» хитрые злодеи-ласки узнают, где спрятано древнее и мощное оружие, которое может сделать своего обладателя властителем мира. Они не догадываются, что в неподходящих руках этот артефакт способен уничтожить все живое на свете, поэтому отправляются на поиски, чтобы осуществить свой коварный план. Тем временем, в академии кунг-фу продолжает тренироваться необычный герой – панда По. Он собирается в кругосветное путешествие, чтобы набраться опыта у мастеров других культур и знакомится с британским рыцарем по имени Блуждающий Клинок.