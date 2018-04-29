Menu
Zamknutyy krug 2018, season 1

Замкнутый круг 12+
Title Сезон 1
Season premiere 29 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Замкнутый круг» в центре событий оказывается директор музыкальной школы - Елена Ветер. Здание, в котором она работает, оказывается под угрозой сноса. На этом месте собираются построить автомобильную парковку. Героиня всеми силами пытается защитить родное учебное заведение. Елене предстоит нелегкая борьба, в ходе которой она столкнется с корыстолюбием, высокомерием и безразличием. Оказывается, ради наживы и личных выгод люди способны совершить даже жестокое преступление. Силы не равны, но Елена намерена биться до конца.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 April 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 April 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 April 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 April 2018
