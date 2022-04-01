Во 2 сезоне сериала «Черная лагуна» приключения учащихся закрытой школы, расположенной вблизи древнего монастыря, продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне действие разворачивалось в интернате Лас-Кумбрес, который представляет собой неприступную крепость, построенную на краю обрыва. Ученикам приходится соблюдать строгие правила. Им кажется, что выбраться отсюда невозможно. Тем не менее, двоим ребятам удалось однажды ночью сбежать и отправиться в лес, но все пошло не так, как они рассчитывали. Оказалось, что выживать за пределами школы еще тяжелее, чем в ее стенах. В новом сезоне герои продолжат свой путь.