Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

El Internado: Las Cumbres 2021 - 2022, season 2

El Internado: Las Cumbres season 2 poster
Kinoafisha TV Shows El Internado: Las Cumbres Seasons Season 2
El Internado: Las Cumbres 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
"El Internado: Las Cumbres" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Черная лагуна» приключения учащихся закрытой школы, расположенной вблизи древнего монастыря, продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне действие разворачивалось в интернате Лас-Кумбрес, который представляет собой неприступную крепость, построенную на краю обрыва. Ученикам приходится соблюдать строгие правила. Им кажется, что выбраться отсюда невозможно. Тем не менее, двоим ребятам удалось однажды ночью сбежать и отправиться в лес, но все пошло не так, как они рассчитывали. Оказалось, что выживать за пределами школы еще тяжелее, чем в ее стенах. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

6.4
Rate 14 votes
6.5 IMDb

"El Internado: Las Cumbres" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episodio 1
Season 2 Episode 1
1 April 2022
Episodio 2
Season 2 Episode 2
1 April 2022
Episodio 3
Season 2 Episode 3
1 April 2022
Episodio 4
Season 2 Episode 4
1 April 2022
Episodio 5
Season 2 Episode 5
1 April 2022
Episodio 6
Season 2 Episode 6
1 April 2022
Episodio 7
Season 2 Episode 7
1 April 2022
Episodio 8
Season 2 Episode 8
1 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more