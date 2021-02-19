Menu
El Internado: Las Cumbres 2021 - 2022 season 1

El Internado: Las Cumbres season 1 poster
Kinoafisha TV Shows El Internado: Las Cumbres Seasons Season 1
El Internado: Las Cumbres 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
"El Internado: Las Cumbres" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Черная лагуна» события разворачиваются в школе, находящейся вблизи древнего монастыря. Учебное заведение окружают горы и леса, а добраться до сюда из внешнего мира практически невозможно. Учителям бывает нелегко справляться с бунтующими подростками, в которых периодически пробуждается дух протеста. Ребята живут в условиях строжайшего контроля и суровых правил, установленных наставниками, задача которых - интегрировать своих подопечных в общество. Окружающий лес хранит в себе много тайн и угроз. Вскоре дети захотят раскрыть загадку этого места, после чего столкнутся с удивительными и пугающими явлениями.

Series rating

6.4
Rate 14 votes
6.5 IMDb

"El Internado: Las Cumbres" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episodio 1
Season 1 Episode 1
19 February 2021
Episodio 2
Season 1 Episode 2
19 February 2021
Episodio 3
Season 1 Episode 3
19 February 2021
Episodio 4
Season 1 Episode 4
19 February 2021
Episodio 5
Season 1 Episode 5
19 February 2021
Episodio 6
Season 1 Episode 6
19 February 2021
Episodio 7
Season 1 Episode 7
19 February 2021
Episodio 8
Season 1 Episode 8
19 February 2021
