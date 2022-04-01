В 1 сезоне сериала «Завтра» Джун Ун несколько лет безуспешно ищет постоянную работу. Устав от бесплотных поисков, он отправляется на мост, чтобы покончить с собой. На месте юноша видит другого мужчину, который пришел сюда с такой же целью. Джун Ун решает отговорить его от самоубийства. Парни дерутся, и оба падают в воду. Команда Жнецов, призванная спасать людей с суицидальными мыслями, опаздывает. Еще трагичнее, что из-за ошибки лидера команды Джун Ун оказывается в коме. Когда молодой человек приходит в себя, то оказывается, что он теперь наполовину человек, а наполовину призрак.