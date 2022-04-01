Menu
Tomorrow 2022, season 1

Tomorrow 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Tomorrow" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Завтра» Джун Ун несколько лет безуспешно ищет постоянную работу. Устав от бесплотных поисков, он отправляется на мост, чтобы покончить с собой. На месте юноша видит другого мужчину, который пришел сюда с такой же целью. Джун Ун решает отговорить его от самоубийства. Парни дерутся, и оба падают в воду. Команда Жнецов, призванная спасать людей с суицидальными мыслями, опаздывает. Еще трагичнее, что из-за ошибки лидера команды Джун Ун оказывается в коме. Когда молодой человек приходит в себя, то оказывается, что он теперь наполовину человек, а наполовину призрак.

7.8
Rate 12 votes
8 IMDb

"Tomorrow" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 May 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 May 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
13 May 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
14 May 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
20 May 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
21 May 2022
