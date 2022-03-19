Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Prosti za lyubov 2021 - 2022, season 1

Prosti za lyubov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Prosti za lyubov Seasons Season 1
Прости за любовь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Prosti za lyubov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прости за любовь» в центре событий оказывается замужняя дама, которую зовут Марина Кропоткина. Она счастлива в браке со своим супругом Виктором, который занимает руководящую должность в крупной компании, мечтает о том, чтобы стать матерью, и активно занимается ведением домашнего хозяйства. Ничего в жизни главной героини не предвещало беды - Виктор тоже хочет стать отцом, доволен своей женой и отлично ее обеспечивает. Все меняется после того, как в разговорах за ужином он начал старательно отводить глаза. У Марины возникли подозрения, что муж изменяет ей, и она решила это проверить.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Prosti za lyubov" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more