В 1 сезоне сериала «Прости за любовь» в центре событий оказывается замужняя дама, которую зовут Марина Кропоткина. Она счастлива в браке со своим супругом Виктором, который занимает руководящую должность в крупной компании, мечтает о том, чтобы стать матерью, и активно занимается ведением домашнего хозяйства. Ничего в жизни главной героини не предвещало беды - Виктор тоже хочет стать отцом, доволен своей женой и отлично ее обеспечивает. Все меняется после того, как в разговорах за ужином он начал старательно отводить глаза. У Марины возникли подозрения, что муж изменяет ей, и она решила это проверить.