The Pentaverate 2022, season 1

The Pentaverate 18+
Title Сезон 1
Season premiere 5 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 6 minutes
"The Pentaverate" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пентаверат» события разворачиваются во времена Великой чумы в Европе. Болезнь становится настоящим стихийным бедствием и уносит тысячи жизней. В 1347 году образуется загадочное тайное общество, собирающееся с помощью неведомых сих победить чуму и спасти человеческий род. В него входят всего пять человек, лиц и имен которых никто не знает. С тех пор Пентаверат незаметно влияет на исход любых исторических событий. Правда, результат вмешательства получается не всегда такой, как было задумано. До XXI века ордену удается держать свое существование в тайне, но в современности правду случайно узнает канадский журналист.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

The Pentaverate List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 May 2022
