В 1 сезоне сериала «Пентаверат» события разворачиваются во времена Великой чумы в Европе. Болезнь становится настоящим стихийным бедствием и уносит тысячи жизней. В 1347 году образуется загадочное тайное общество, собирающееся с помощью неведомых сих победить чуму и спасти человеческий род. В него входят всего пять человек, лиц и имен которых никто не знает. С тех пор Пентаверат незаметно влияет на исход любых исторических событий. Правда, результат вмешательства получается не всегда такой, как было задумано. До XXI века ордену удается держать свое существование в тайне, но в современности правду случайно узнает канадский журналист.