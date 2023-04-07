Menu
Transatlantic 2023, season 1

Transatlantic 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Transatlantic" season 1 description

В 1 сезоне сериала «За океан» начинается Вторая мировая война, и гитлеровские войска оккупируют Францию. Несмотря на то, что страна практически не проявляет военной агрессии, на ее территории остается немало «преступников», с которыми фашисты мечтают расправиться. В зоне риска оказываются в том числе многие писатели, художники, ученые и другие бесценные умы французской интеллигенции. Чтобы вывезти их из страны, несколько отважных молодых людей организуют так называемый Комитет по чрезвычайным ситуациям. Ежедневно, рискуя своей жизнью, они совершают полеты через океан и эвакуируют из Марселя беженцев.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"Transatlantic" season 1 list of episodes.

Season 1
Hiding Hand Principle
Season 1 Episode 1
7 April 2023
The Angel of History
Season 1 Episode 2
7 April 2023
The Wilderness
Season 1 Episode 3
7 April 2023
No Road Back
Season 1 Episode 4
7 April 2023
The Human Condition
Season 1 Episode 5
7 April 2023
Pure Psychic Automatism
Season 1 Episode 6
7 April 2023
Fire in the Snow
Season 1 Episode 7
7 April 2023
