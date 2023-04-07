В 1 сезоне сериала «За океан» начинается Вторая мировая война, и гитлеровские войска оккупируют Францию. Несмотря на то, что страна практически не проявляет военной агрессии, на ее территории остается немало «преступников», с которыми фашисты мечтают расправиться. В зоне риска оказываются в том числе многие писатели, художники, ученые и другие бесценные умы французской интеллигенции. Чтобы вывезти их из страны, несколько отважных молодых людей организуют так называемый Комитет по чрезвычайным ситуациям. Ежедневно, рискуя своей жизнью, они совершают полеты через океан и эвакуируют из Марселя беженцев.