Season premiere 23 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Параллели» четверо подростков встречаются вечером после школы в гараже у одного из них. В компании есть спортсмен и красавица, которые влюблены друг в друга, «ботаник», разбирающийся в точных науках, и отчаянный парень, постоянно влипающий в неприятности. Они еще не знают, что этот вечер перевернет с ног на голову судьбу каждого из них. После вспышки на крупнейшем в мире коллайдере элементарных частиц в городе открываются двери в параллельные реальности. Герои оказываются в эпицентре опасного эксперимента и перемещаются в разные измерения. Пока родители разыскивают их в нашем мире, подростки пытаются вернуться.

7.0
Rate 14 votes
7 IMDb

Le monde dans ta face
Season 1 Episode 1
23 March 2022
Contre toute attente
Season 1 Episode 2
23 March 2022
Le temps perdu
Season 1 Episode 3
23 March 2022
Innocence révolue
Season 1 Episode 4
23 March 2022
Un plan simple
Season 1 Episode 5
23 March 2022
H-4
Season 1 Episode 6
23 March 2022
