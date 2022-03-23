В 1 сезоне сериала «Параллели» четверо подростков встречаются вечером после школы в гараже у одного из них. В компании есть спортсмен и красавица, которые влюблены друг в друга, «ботаник», разбирающийся в точных науках, и отчаянный парень, постоянно влипающий в неприятности. Они еще не знают, что этот вечер перевернет с ног на голову судьбу каждого из них. После вспышки на крупнейшем в мире коллайдере элементарных частиц в городе открываются двери в параллельные реальности. Герои оказываются в эпицентре опасного эксперимента и перемещаются в разные измерения. Пока родители разыскивают их в нашем мире, подростки пытаются вернуться.