В 1 сезоне сериала «Смешно!» действие происходит во Франции. В центре событий оказываются четверо приятелей, которые неожиданно увлеклись стендапом и решили превратить хобби в дело всей жизни. Реализовать этот план не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, эту нишу облюбовало уже немало комедиантов, готовых истребить новых конкурентов. Кроме того, ребятам приходится по-прежнему ходить на работу, ведь увлечение еще не начало приносить доходы. Однако герои готовы биться за «лайки» в соцсетях и жертвовать многим, чтобы завоевать любовь аудитории, а главное, заставить их смеяться.