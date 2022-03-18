Menu
Drôle 2022, season 1

Drôle 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Смешно!» действие происходит во Франции. В центре событий оказываются четверо приятелей, которые неожиданно увлеклись стендапом и решили превратить хобби в дело всей жизни. Реализовать этот план не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, эту нишу облюбовало уже немало комедиантов, готовых истребить новых конкурентов. Кроме того, ребятам приходится по-прежнему ходить на работу, ведь увлечение еще не начало приносить доходы. Однако герои готовы биться за «лайки» в соцсетях и жертвовать многим, чтобы завоевать любовь аудитории, а главное, заставить их смеяться.

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Season 1
Give Us a Laugh!
Season 1 Episode 1
18 March 2022
A Successful Touch
Season 1 Episode 2
18 March 2022
Black Goes with Everything
Season 1 Episode 3
18 March 2022
Go, Pistachio!
Season 1 Episode 4
18 March 2022
A Streetcar Named Nezir
Season 1 Episode 5
18 March 2022
Good Evening, Olympia...
Season 1 Episode 6
18 March 2022
