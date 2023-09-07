Menu
Top Boy: Summerhouse 2019 - 2023, season 3

Top Boy: Summerhouse season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Top Boy: Summerhouse Seasons Season 3
Top Boy 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 18 minutes
"Top Boy: Summerhouse" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Главарь» продолжается история о том, как двое опытных наркодилеров вернулись на песчаные улицы британской столицы, однако их погоне за большой суммой денег и властью неожиданно помешал молодой и беспощадный аферист. События разворачиваются в бедном и опасном районе Саммерхаус. Несмотря на то что молодой человек по имени Дюшейн сумел пробиться на вершину нелегального бизнеса, в финале предыдущего сезона ему пришлось совершить побег. Он уехал из Великобритании и отныне скрывается от правосудия. Дюшейн попал на Ямайку, где стал работать в прокате машин. Компанией владеет его брат...

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.4 IMDb

"Top Boy: Summerhouse" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Step Back
Season 3 Episode 1
7 September 2023
The Tour
Season 3 Episode 2
7 September 2023
Birthday Party
Season 3 Episode 3
7 September 2023
The Food Is Killing Us
Season 3 Episode 4
7 September 2023
Has It Come To This
Season 3 Episode 5
7 September 2023
If We Are Not Monsters
Season 3 Episode 6
7 September 2023
