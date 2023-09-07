В 3-м сезоне сериала «Главарь» продолжается история о том, как двое опытных наркодилеров вернулись на песчаные улицы британской столицы, однако их погоне за большой суммой денег и властью неожиданно помешал молодой и беспощадный аферист. События разворачиваются в бедном и опасном районе Саммерхаус. Несмотря на то что молодой человек по имени Дюшейн сумел пробиться на вершину нелегального бизнеса, в финале предыдущего сезона ему пришлось совершить побег. Он уехал из Великобритании и отныне скрывается от правосудия. Дюшейн попал на Ямайку, где стал работать в прокате машин. Компанией владеет его брат...