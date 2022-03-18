Во 2 сезоне сериала «Главарь» история об опытных драгдилерах, промышляющих на улицах Лондона, продолжается. Ранее на их пути возник молодой талантливый аферист, который всерьез угрожал планам наркоторговцев. Дюшейн и Салли приложили все усилия, чтобы избавиться от Шуги и Джейми. Они организовали нападение на них, но внезапная перестрелка все испортила. Убийство недоброжелателя возвращает Джейми утраченные позиции. Однако Дюшейн и Салли продолжают разрабатывать план, с помощью которого им бы удалось перехитрить мошенника.