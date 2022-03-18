Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Top Boy: Summerhouse 2019 - 2023 season 2

Top Boy: Summerhouse season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Top Boy: Summerhouse Seasons Season 2
Top Boy 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 4 minutes
"Top Boy: Summerhouse" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Главарь» история об опытных драгдилерах, промышляющих на улицах Лондона, продолжается. Ранее на их пути возник молодой талантливый аферист, который всерьез угрожал планам наркоторговцев. Дюшейн и Салли приложили все усилия, чтобы избавиться от Шуги и Джейми. Они организовали нападение на них, но внезапная перестрелка все испортила. Убийство недоброжелателя возвращает Джейми утраченные позиции. Однако Дюшейн и Салли продолжают разрабатывать план, с помощью которого им бы удалось перехитрить мошенника.

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.4 IMDb

"Top Boy: Summerhouse" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Good Morals
Season 2 Episode 1
18 March 2022
How Do I Fix This?
Season 2 Episode 2
18 March 2022
Likkle Favour
Season 2 Episode 3
18 March 2022
Fully Loaded Headache
Season 2 Episode 4
18 March 2022
15 Points
Season 2 Episode 5
18 March 2022
De Capa y Espada
Season 2 Episode 6
18 March 2022
We Ride Out for Family
Season 2 Episode 7
18 March 2022
Prove Yourself
Season 2 Episode 8
18 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more