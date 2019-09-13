Menu
Season premiere 13 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 50 minutes
В 1 сезоне сериала «Главарь» в центре событий оказываются двое опытных торговца наркотиками. Они возвращаются на суровые улицы Лондона, чтобы наладить свой бизнес, усилить зону влияния и улучшить свое финансовое положение. Столкнувшись с молодым парнем, прожженные наркодельцы даже предположить не могли, что имеют дело с беспощадным аферистом, из-за которого они в скором времени окажутся в опасности. Джейми полон решимости стать лидером преступной группировки и установить связи с новыми поставщиками. Тем временем на Ямайке закоренелый преступник Дюшейн вынужден подчиняться криминальному авторитету.

8.3
8.4 IMDb

Bruk Up
Season 1 Episode 1
13 September 2019
Building Bridges
Season 1 Episode 2
13 September 2019
Big Flame
Season 1 Episode 3
13 September 2019
Bonfire Night
Season 1 Episode 4
13 September 2019
Smoke Gets in Your Hands
Season 1 Episode 5
13 September 2019
Press Gang
Season 1 Episode 6
13 September 2019
The Squeeze
Season 1 Episode 7
13 September 2019
Bad Eye
Season 1 Episode 8
13 September 2019
Everyone's Got Family
Season 1 Episode 9
13 September 2019
You Don't Know Me
Season 1 Episode 10
13 September 2019
