В 1 сезоне сериала «Главарь» в центре событий оказываются двое опытных торговца наркотиками. Они возвращаются на суровые улицы Лондона, чтобы наладить свой бизнес, усилить зону влияния и улучшить свое финансовое положение. Столкнувшись с молодым парнем, прожженные наркодельцы даже предположить не могли, что имеют дело с беспощадным аферистом, из-за которого они в скором времени окажутся в опасности. Джейми полон решимости стать лидером преступной группировки и установить связи с новыми поставщиками. Тем временем на Ямайке закоренелый преступник Дюшейн вынужден подчиняться криминальному авторитету.