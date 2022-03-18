В 1 сезоне сериала «Желание» в центре событий оказываются трое приятелей, которых связывает близкая дружба еще со времен школы. Спустя несколько лет, когда герои давно стали взрослыми состоявшимися людьми, они узнают, что один из членов их компании проводит социальный опрос по заказу шведского государства. Данный опрос имеет весьма необычное название, которое звучит следующим образом - «Сделаем Швецию снова сексуальной». Друзья не смогли пройти мимо и захотели принять в нем участие. Им предстоит дать ответ на вопрос - влияет ли секс или его отсутствие на здоровье женщин «бальзаковского» возраста?