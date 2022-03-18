Menu
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
В 1 сезоне сериала «Желание» в центре событий оказываются трое приятелей, которых связывает близкая дружба еще со времен школы. Спустя несколько лет, когда герои давно стали взрослыми состоявшимися людьми, они узнают, что один из членов их компании проводит социальный опрос по заказу шведского государства. Данный опрос имеет весьма необычное название, которое звучит следующим образом - «Сделаем Швецию снова сексуальной». Друзья не смогли пройти мимо и захотели принять в нем участие. Им предстоит дать ответ на вопрос - влияет ли секс или его отсутствие на здоровье женщин «бальзаковского» возраста?

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Sex is a Highway to Health
Season 1 Episode 1
18 March 2022
European Lover, Small
Season 1 Episode 2
18 March 2022
The End of Men
Season 1 Episode 3
18 March 2022
Micropenis
Season 1 Episode 4
18 March 2022
Pan
Season 1 Episode 5
18 March 2022
Fishy Fruit
Season 1 Episode 6
18 March 2022
The Night Games
Season 1 Episode 7
18 March 2022
Total Eclipse of the Heart
Season 1 Episode 8
18 March 2022
