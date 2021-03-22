В 1 сезоне сериала «Сашка» супружеский союз Милены и Стаса вполне можно назвать идеальным. Они состоялись не только в личной жизни, но и в карьере. Стас руководит центром пластической хирургии, Милена занимается преподавательской деятельностью. Все, о чем им остается мечтать, это о будущем ребенке. Но женщине никак не удается забеременеть. Совсем в другой реальности обитает девочка-подросток Сашка. Являясь круглой сиротой, она буквально занимается выживанием. Бойкая девчонка может на спор украсть кошелек. А когда ей становится совсем туго в интернате, она сбегает к цыганам. Однажды Милена и Сашка сталкиваются...