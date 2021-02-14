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Formula schastya 2021, season 1

Formula schastya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Formula schastya Seasons Season 1
Формула счастья 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Formula schastya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Формула счастья» в центре событий оказывается менеджер Денис Демидов. Оказавшись ночью в дремучем лесу, он по случайному стечению обстоятельств сбил нетрезвого рыбака. Денис принял решение скрыть обстоятельства этого дела, но спустя некоторое время погиб и сам при весьма таинственных обстоятельствах. Вдова героя Инна собирается провести собственное расследование и выяснить, кто ответствен за гибель ее мужа. При этом полицейские считают виновной в убийстве ее саму. Инна оказывается в водовороте пугающих событий.

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Formula schastya List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 February 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 February 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 February 2021
TV series release schedule
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