В 1 сезоне сериала «Формула счастья» в центре событий оказывается менеджер Денис Демидов. Оказавшись ночью в дремучем лесу, он по случайному стечению обстоятельств сбил нетрезвого рыбака. Денис принял решение скрыть обстоятельства этого дела, но спустя некоторое время погиб и сам при весьма таинственных обстоятельствах. Вдова героя Инна собирается провести собственное расследование и выяснить, кто ответствен за гибель ее мужа. При этом полицейские считают виновной в убийстве ее саму. Инна оказывается в водовороте пугающих событий.