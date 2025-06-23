Menu
Статьи о сериале «The Gentlemen»

Статьи о сериале «The Gentlemen»
Кадры из сериала «Джентльмены»
Сюзи и Эдди хотят стать царями зверей: первые подробности по 2 сезону «Джентльменов», когда ждать выход серий Продолжение расширит историю киновселенной и сделает ее еще более мрачной и по-черному смешной. 
23 June 2025 07:58
Кадры из сериалов «Братья Сунь» и «Король Талсы»
Засмотрели «Джентльменов» Гая Ричи до дыр? Вот 5 похожих сериалов про криминал — рейтинги не ниже 7.5 на IMDb А над проектом №2 работала звезда «Во все тяжкие».
1 comment
14 April 2025 16:11
«Это может не сработать»: Netflix снимет второй сезон «Джентльменов» — вот чего ждать от новинки
«Это может не сработать»: Netflix снимет второй сезон «Джентльменов» — вот чего ждать от новинки Тео Джеймс поделился планами на продолжение истории.
24 February 2025 14:44
Нетфликс выпустил 25 сериалов в этом году — и эти 5 точно стоит посмотреть
Нетфликс выпустил 25 сериалов в этом году — и эти 5 точно стоит посмотреть Некоторые из них уже забрали домой пару престижных наград — а другие только готовятся блеснуть во время наградного сезона.
12 December 2024 18:36
