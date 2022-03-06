В 1 сезоне сериала «Ты ж мать!» молодая мама и известная в стране актриса Агата Муцениеце приходит в школу к своему сыну, чтобы записать мальчика в хоккейную секцию. Но там она понимает, что учителя и другие родители смотрят на нее с осуждением: они считают, что женщина погружена в работу и съемки и совсем не занимается своим ребенком. Чтобы доказать, что это не так, Агата вступает в родительский комитет. Теперь она собирается как можно чаще появляться в школе и постоянно присутствовать в жизни сына. Однако в процессе выясняется, что решать вопросы целого класса и руководить секцией не так-то просто.