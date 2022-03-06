Menu
Russian
Ty zh Mat! season 1 watch online

Ты ж Мать! 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 52 minutes
В 1 сезоне сериала «Ты ж мать!» молодая мама и известная в стране актриса Агата Муцениеце приходит в школу к своему сыну, чтобы записать мальчика в хоккейную секцию. Но там она понимает, что учителя и другие родители смотрят на нее с осуждением: они считают, что женщина погружена в работу и съемки и совсем не занимается своим ребенком. Чтобы доказать, что это не так, Агата вступает в родительский комитет. Теперь она собирается как можно чаще появляться в школе и постоянно присутствовать в жизни сына. Однако в процессе выясняется, что решать вопросы целого класса и руководить секцией не так-то просто.

0.0
Season 1
Мама для фотосессий
Season 1 Episode 1
6 March 2022
Новый вратарь
Season 1 Episode 2
6 March 2022
Дни рождения
Season 1 Episode 3
6 March 2022
Без инструкций
Season 1 Episode 4
6 March 2022
Мечты сбываются
Season 1 Episode 5
6 March 2022
После драки
Season 1 Episode 6
6 March 2022
Свекровь
Season 1 Episode 7
6 March 2022
Конкурс
Season 1 Episode 8
6 March 2022
