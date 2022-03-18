В 1 сезоне сериала «Присяжная» супруга влиятельного бизнесмена Елена Меглицкая входит в состав присяжных заседателей. В зале суда рассматривается дело о серии заказных убийств, вызвавшее широкий общественный резонанс. В совершении преступлений обвиняют человека, с которым Меглицкая когда-то состояла в романтической связи. Желая помочь бывшему возлюбленному, она отдает свой голос в пользу оправдательного приговора, и он становится решающим. Спустя некоторое время героиня понимает, что из-за нее на свободе теперь разгуливает опасный преступник. Она решает помочь следствию и доказать его вину.