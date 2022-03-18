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Prisyazhnaya 2022, season 1

Prisyazhnaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Prisyazhnaya Seasons Season 1
Присяжная 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Prisyazhnaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Присяжная» супруга влиятельного бизнесмена Елена Меглицкая входит в состав присяжных заседателей. В зале суда рассматривается дело о серии заказных убийств, вызвавшее широкий общественный резонанс. В совершении преступлений обвиняют человека, с которым Меглицкая когда-то состояла в романтической связи. Желая помочь бывшему возлюбленному, она отдает свой голос в пользу оправдательного приговора, и он становится решающим. Спустя некоторое время героиня понимает, что из-за нее на свободе теперь разгуливает опасный преступник. Она решает помочь следствию и доказать его вину.

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"Prisyazhnaya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 March 2022
TV series release schedule
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