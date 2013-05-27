В 1 сезоне сериала «Безжалостный город» один из сотрудников правоохранительных органов начинает операцию под прикрытием и погибает. В отдел приходит Чжи Хен Мин, который прервал службу из-за учебы в вузе. Он хочет быть прокурором, но жизнь распоряжается иначе – его руководитель полон решимости отомстить за напрасно погибшего сослуживца. Он поручает Чжи Хен Мину возглавить тайную операцию по захвату наркокартеля. На торжественном приеме Чжи Хен Мин сообщает о своем возвращении бывшей напарнице и любимой женщине Ли Кен Ми. Мужчина хочет сделать ей предложение, но не успевает. Они ссорятся из-за его возвращения в полицию.