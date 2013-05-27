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Cruel City season 1 watch online

Cruel City season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cruel City Seasons Season 1
Mujeongdosi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 May 2013
Production year 2013
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Cruel City" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Безжалостный город» один из сотрудников правоохранительных органов начинает операцию под прикрытием и погибает. В отдел приходит Чжи Хен Мин, который прервал службу из-за учебы в вузе. Он хочет быть прокурором, но жизнь распоряжается иначе – его руководитель полон решимости отомстить за напрасно погибшего сослуживца. Он поручает Чжи Хен Мину возглавить тайную операцию по захвату наркокартеля. На торжественном приеме Чжи Хен Мин сообщает о своем возвращении бывшей напарнице и любимой женщине Ли Кен Ми. Мужчина хочет сделать ей предложение, но не успевает. Они ссорятся из-за его возвращения в полицию.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"Cruel City" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 May 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 May 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 June 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 June 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 June 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 June 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 June 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 June 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 June 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 June 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 July 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
2 July 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 July 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
9 July 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 July 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 July 2013
Episode 17
Season 1 Episode 17
22 July 2013
Episode 18
Season 1 Episode 18
23 July 2013
Episode 19
Season 1 Episode 19
29 July 2013
Episode 20
Season 1 Episode 20
30 July 2013
TV series release schedule
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