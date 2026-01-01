Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Avenger Field , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Avenger Field Seasons Season 1
Avenger Field
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Avenger Field" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Поле мстителей» в центре событий оказывается героиня, которая вошла в историю как пионер американской авиации среди женщин. Ее зовут Жаклин Кокран.  Эта женщина по праву считается одной из самых талантливых женщин-пилотов своего поколения. С начала 30-х годов она внесла неоценимый вклад в авиацию, принимала участие во множестве соревнований и боролась за равноправие женщин в этой профессии. Кокран также являлась первой женщиной, которая на бомбардировщике пересекла Атлантику. До самой смерти ее величали не иначе как «Королева скорости». Ее рекорды никто не побил до сих пор.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Avenger Field List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more