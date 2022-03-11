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Once Upon a Time... But Not Anymore 2022, season 1

Once Upon a Time... But Not Anymore season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Once Upon a Time... But Not Anymore Seasons Season 1
Érase una vez… pero ya no 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Once Upon a Time... But Not Anymore" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Давным-давно… жили они долго и несчастливо» в центре событий оказываются молодые парень и девушка, которые безумно любили друг друга. На их долю выпало множество испытаний, последним из которых стало трагическое расставание по независящим от них причинам. Однако на этом романтическая история главных героев не заканчивается. Теперь им необходимо еще раз отыскать друг друга уже в следующей жизни и воссоединиться вновь. Только так они смогут помочь несчастным жителям своего города, обреченным жить без любви, и разрушить проклятие, которое не позволяет сердцам биться в унисон.

Series rating

5.2
Rate 12 votes
5.4 IMDb

Once Upon a Time... But Not Anymore List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Si tú no vuelves
Season 1 Episode 1
11 March 2022
Irresponsables
Season 1 Episode 2
11 March 2022
Fuimos amor
Season 1 Episode 3
11 March 2022
Sobreviviré
Season 1 Episode 4
11 March 2022
Yo no soy esa
Season 1 Episode 5
11 March 2022
Vivimos siempre juntos
Season 1 Episode 6
11 March 2022
TV series release schedule
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