В 1 сезоне сериала «Давным-давно… жили они долго и несчастливо» в центре событий оказываются молодые парень и девушка, которые безумно любили друг друга. На их долю выпало множество испытаний, последним из которых стало трагическое расставание по независящим от них причинам. Однако на этом романтическая история главных героев не заканчивается. Теперь им необходимо еще раз отыскать друг друга уже в следующей жизни и воссоединиться вновь. Только так они смогут помочь несчастным жителям своего города, обреченным жить без любви, и разрушить проклятие, которое не позволяет сердцам биться в унисон.