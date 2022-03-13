В 1 сезоне сериала «День превосходства» в центре событий оказывается обычный корейский юноша по имени Ли Хо Чхоль, который работает в пожарной службе. В один из дней во всех средствах массовой информации появляется информация о серийном убийце, который объявлен в розыск. Спустя некоторое время парень получает послание от незнакомого человека, где прямым текстом сказано, что преступником является живущий по соседству с героем Квон Ши В. Ли Хо Чхоль даже не подозревает, что аноним, от которого он получил данную информацию, и сам представляет угрозу, будучи киллером. Ли Хо Чхоль оказывается в ловушке между двумя преступниками.