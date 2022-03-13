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A Superior Day 2022, season 1

A Superior Day season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A Superior Day Seasons Season 1
A Superior Day
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"A Superior Day" season 1 description

В 1 сезоне сериала «День превосходства» в центре событий оказывается обычный корейский юноша по имени Ли Хо Чхоль, который работает в пожарной службе. В один из дней во всех средствах массовой информации появляется информация о серийном убийце, который объявлен в розыск. Спустя некоторое время парень получает послание от незнакомого человека, где прямым текстом сказано, что преступником является живущий по соседству с героем Квон Ши В. Ли Хо Чхоль даже не подозревает, что аноним, от которого он получил данную информацию, и сам представляет угрозу, будучи киллером. Ли Хо Чхоль оказывается в ловушке между двумя преступниками.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

"A Superior Day" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 May 2022
TV series release schedule
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