Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Penguin 2024, season 1

The Penguin season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Penguin Seasons Season 1
The Penguin 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"The Penguin" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пингвин» в богатой и уважаемой семье Готэма появляется на свет уродливый младенец. Освальд Кобблпот вырастает неприглядным и невысоким человеком и страдает от лишнего веса. Родные стыдятся его, а высший свет отвергает. Так единственный наследник немалого состояния озлобляется и становится суперзлодеем. За свою внешность и любовь к птицам он получает прозвище Пингвин, от которого теперь трепещут все жители Готэма. Гангстер подминает под себя весь преступный мир и управляет остальными злодеями, включая даже Джокера. Бросить вызов его жестокой монополии решается Бэтмен.

Series rating

8.9
Rate 20 votes
8.6 IMDb

The Penguin List of episodes

TV series release schedule
Season 1
After Hours
Season 1 Episode 1
19 September 2024
Inside Man
Season 1 Episode 2
29 September 2024
Bliss
Season 1 Episode 3
6 October 2024
Cent'Anni
Season 1 Episode 4
13 October 2024
Homecoming
Season 1 Episode 5
20 October 2024
Gold Summit
Season 1 Episode 6
27 October 2024
Top Hat
Season 1 Episode 7
3 November 2024
Great or Little Thing
Season 1 Episode 8
10 November 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more