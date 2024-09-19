В 1 сезоне сериала «Пингвин» в богатой и уважаемой семье Готэма появляется на свет уродливый младенец. Освальд Кобблпот вырастает неприглядным и невысоким человеком и страдает от лишнего веса. Родные стыдятся его, а высший свет отвергает. Так единственный наследник немалого состояния озлобляется и становится суперзлодеем. За свою внешность и любовь к птицам он получает прозвище Пингвин, от которого теперь трепещут все жители Готэма. Гангстер подминает под себя весь преступный мир и управляет остальными злодеями, включая даже Джокера. Бросить вызов его жестокой монополии решается Бэтмен.