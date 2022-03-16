Menu
Dale Gas 2022, season 1

Dale Gas
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Dale Gas" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вдави педаль в пол» в центре событий оказываются парень и девушка – Кике и Ноче. Они принимали участие в автогонках, еще не зная, к каким последствиям приведет очередной заезд и с какими трудностями им придется столкнуться в дальнейшем. Очередное состязание закончилось трагически. Чтобы избежать опасности, друзьям приходится пуститься в бега. Они направляются в Мехико. Там Кике и Ноче ищут пристанище, где смогут укрыться хотя бы на время и переждать. Они готовы сделать все, чтобы уйти от преследования, но жизнь всякий раз сталкивает их с новыми испытаниями и вызовами.

Series rating

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb

Dale Gas List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Gasolina en la sangre
Season 1 Episode 1
16 March 2022
Barrio Torque
Season 1 Episode 2
16 March 2022
Ser un Guerrero
Season 1 Episode 3
16 March 2022
Ser un Guerrero
Season 1 Episode 4
16 March 2022
Dueño del barrio
Season 1 Episode 5
16 March 2022
Mal viaje
Season 1 Episode 6
16 March 2022
Coraje
Season 1 Episode 7
16 March 2022
Bautismo de fuego
Season 1 Episode 8
16 March 2022
La Gorda
Season 1 Episode 9
16 March 2022
Doble cero
Season 1 Episode 10
16 March 2022
