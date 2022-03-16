В 1 сезоне сериала «Вдави педаль в пол» в центре событий оказываются парень и девушка – Кике и Ноче. Они принимали участие в автогонках, еще не зная, к каким последствиям приведет очередной заезд и с какими трудностями им придется столкнуться в дальнейшем. Очередное состязание закончилось трагически. Чтобы избежать опасности, друзьям приходится пуститься в бега. Они направляются в Мехико. Там Кике и Ноче ищут пристанище, где смогут укрыться хотя бы на время и переждать. Они готовы сделать все, чтобы уйти от преследования, но жизнь всякий раз сталкивает их с новыми испытаниями и вызовами.