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The Great Robbery of Brazil's Central Bank 2022, season 1

The Great Robbery of Brazil's Central Bank season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Great Robbery of Brazil's Central Bank Seasons Season 1
3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"The Great Robbery of Brazil's Central Bank" season 1 description

В 1 сезоне сериала «3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central» действие разворачивается летом 2005 года. В центре событий оказывается команда легендарных грабителей. Главные герои совершили преступление, которое вошло в мировую историю и стало беспрецедентным случаем среди череды банковских ограблений. Похитители прорыли подземный ход к одному из крупнейших банков, расположенному в бразильском городе Форталезе, и вынесли оттуда свыше ста шестидесяти миллионов реалов. Эффектное преступление, которое было совершено через тоннель длиной около 80 метров, поначалу казалось безупречным. Свидетелей не нашлось, улик грабители тоже не оставили...

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

The Great Robbery of Brazil's Central Bank List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Crime
Season 1 Episode 1
16 March 2022
The Hunt
Season 1 Episode 2
16 March 2022
Cursed Money
Season 1 Episode 3
16 March 2022
TV series release schedule
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