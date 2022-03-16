В 1 сезоне сериала «3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central» действие разворачивается летом 2005 года. В центре событий оказывается команда легендарных грабителей. Главные герои совершили преступление, которое вошло в мировую историю и стало беспрецедентным случаем среди череды банковских ограблений. Похитители прорыли подземный ход к одному из крупнейших банков, расположенному в бразильском городе Форталезе, и вынесли оттуда свыше ста шестидесяти миллионов реалов. Эффектное преступление, которое было совершено через тоннель длиной около 80 метров, поначалу казалось безупречным. Свидетелей не нашлось, улик грабители тоже не оставили...