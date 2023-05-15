Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zemskiy doktor. Vosem let spustya 2023, season 1

Zemskiy doktor. Vosem let spustya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zemskiy doktor. Vosem let spustya Seasons Season 1
Земский доктор. Восемь лет спустя 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Zemskiy doktor. Vosem let spustya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» Ольга Самойлова по-прежнему работает в больнице и ежедневно спасает жизни. Она счастлива с Юрой и воспитывает своих многочисленных детей. Однако прошлое неожиданно врывается в ее счастливое настоящее. По случайности Оля узнает, что авария, в которой погиб ее первый муж Михаил, была кем-то подстроена. Кроме того, заказчик этого страшного преступления все еще находится на свободе. Женщине предстоит рискнуть всем, что ей дорого, чтобы докопаться до истины и восстановить справедливость. Она решает поехать в Москву и лично разобраться в ситуации.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Zemskiy doktor. Vosem let spustya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more