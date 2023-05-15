В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» Ольга Самойлова по-прежнему работает в больнице и ежедневно спасает жизни. Она счастлива с Юрой и воспитывает своих многочисленных детей. Однако прошлое неожиданно врывается в ее счастливое настоящее. По случайности Оля узнает, что авария, в которой погиб ее первый муж Михаил, была кем-то подстроена. Кроме того, заказчик этого страшного преступления все еще находится на свободе. Женщине предстоит рискнуть всем, что ей дорого, чтобы докопаться до истины и восстановить справедливость. Она решает поехать в Москву и лично разобраться в ситуации.