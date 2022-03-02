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Ritmo Salvaje 2022, season 1

Ritmo Salvaje season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ritmo Salvaje Seasons Season 1
Ritmo Salvaje 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Ritmo Salvaje" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ritmo Salvaje» в центре событий оказываются профессиональные танцоры. Они молоды, полны энергии и одержимы желанием добиться больших высот. Молодая пара готовится к ответственному выступлению на чемпионате. Грядущее соревнование – серьезный этап в карьерном росте. У тандема большие шансы получить первое место, но внезапно в некогда сплоченном союзе возникают недомолвки и конкуренция. Конфликт нарастает. Танцовщица узнает о появлении конкурентки, которая претендует заменить ее не только на сцене, но и в сердце партнера. Героине придется приложить усилия, чтобы доказать, чего она стоит.

Series rating

5.3
Rate 12 votes
5.5 IMDb

Ritmo Salvaje List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Al garete
Season 1 Episode 1
2 March 2022
El barrio
Season 1 Episode 2
2 March 2022
El Royal
Season 1 Episode 3
2 March 2022
Intrusos
Season 1 Episode 4
2 March 2022
La elegida
Season 1 Episode 5
2 March 2022
La despedida
Season 1 Episode 6
2 March 2022
La traición
Season 1 Episode 7
2 March 2022
Sabotaje
Season 1 Episode 8
2 March 2022
TV series release schedule
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