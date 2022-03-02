В 1 сезоне сериала «Ritmo Salvaje» в центре событий оказываются профессиональные танцоры. Они молоды, полны энергии и одержимы желанием добиться больших высот. Молодая пара готовится к ответственному выступлению на чемпионате. Грядущее соревнование – серьезный этап в карьерном росте. У тандема большие шансы получить первое место, но внезапно в некогда сплоченном союзе возникают недомолвки и конкуренция. Конфликт нарастает. Танцовщица узнает о появлении конкурентки, которая претендует заменить ее не только на сцене, но и в сердце партнера. Героине придется приложить усилия, чтобы доказать, чего она стоит.