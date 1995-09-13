Menu
Kinoafisha
TV Shows
Beverly Hills, 90210
Seasons
Beverly Hills, 90210 All seasons
Beverly Hills, 90210
12+
Production year
1990
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Fox
Series rating
6.7
Rate
10
votes
6.5
IMDb
Write review
All seasons of "Beverly Hills, 90210"
Season 1
22 episodes
4 October 1990 - 9 May 1991
Season 2
28 episodes
11 July 1991 - 7 May 1992
Season 3
30 episodes
15 July 1992 - 19 May 1993
Season 4
32 episodes
8 September 1993 - 25 May 1994
Season 5
32 episodes
7 September 1994 - 24 May 1995
Season 6
32 episodes
13 September 1995 - 22 May 1996
Season 7
32 episodes
21 August 1996 - 21 May 1997
Season 8
32 episodes
10 September 1997 - 20 May 1998
Season 9
26 episodes
16 September 1998 - 19 May 1999
Season 10
27 episodes
8 September 1999 - 17 May 2000
