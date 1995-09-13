Menu
Beverly Hills, 90210 12+
Production year 1990
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel Fox

6.7
6.5 IMDb
All seasons of "Beverly Hills, 90210"
Beverly Hills, 90210 - Season 1 Season 1
22 episodes 4 October 1990 - 9 May 1991
 
Beverly Hills, 90210 - Season 2 Season 2
28 episodes 11 July 1991 - 7 May 1992
 
Beverly Hills, 90210 - Season 3 Season 3
30 episodes 15 July 1992 - 19 May 1993
 
Beverly Hills, 90210 - Season 4 Season 4
32 episodes 8 September 1993 - 25 May 1994
 
Beverly Hills, 90210 - Season 5 Season 5
32 episodes 7 September 1994 - 24 May 1995
 
Beverly Hills, 90210 - Season 6 Season 6
32 episodes 13 September 1995 - 22 May 1996
 
Beverly Hills, 90210 - Season 7 Season 7
32 episodes 21 August 1996 - 21 May 1997
 
Beverly Hills, 90210 - Season 8 Season 8
32 episodes 10 September 1997 - 20 May 1998
 
Beverly Hills, 90210 - Season 9 Season 9
26 episodes 16 September 1998 - 19 May 1999
 
Beverly Hills, 90210 - Season 10 Season 10
27 episodes 8 September 1999 - 17 May 2000
 
