Military Prosecutor Do Bae Man season 1

Military Prosecutor Do Bae Man season 1 poster
Military Prosecutor Doberman
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"Military Prosecutor Do Bae Man" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Военный прокурор Доберман» в центре событий оказываются два молодых военных прокурора. Их объединяет общая цель — расследовать коррупцию на службе и уничтожить ее. Правда, мотивы у главных героев разные... До Бе Ман хочет добиться успеха и заработать состояние. Он много лет отдал работе, и она ему порядком надоела. Мужчина находится в нетерпеливом ожидании отставки. Ча У Ин – его полная противоположность. Она выросла в обеспеченной семье и обладает превосходными следственными навыками относительно своих сверстников. Ча У Ин одержима желанием добиться справедливости.

Series rating

7.4
13 votes
7.7 IMDb

"Military Prosecutor Do Bae Man" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 April 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 April 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 April 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 April 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
25 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
26 April 2022
