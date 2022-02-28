В 1 сезоне сериала «Военный прокурор Доберман» в центре событий оказываются два молодых военных прокурора. Их объединяет общая цель — расследовать коррупцию на службе и уничтожить ее. Правда, мотивы у главных героев разные... До Бе Ман хочет добиться успеха и заработать состояние. Он много лет отдал работе, и она ему порядком надоела. Мужчина находится в нетерпеливом ожидании отставки. Ча У Ин – его полная противоположность. Она выросла в обеспеченной семье и обладает превосходными следственными навыками относительно своих сверстников. Ча У Ин одержима желанием добиться справедливости.