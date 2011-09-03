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Zemskiy doktor. Prodolzhenie 2011, season 1

Zemskiy doktor. Prodolzhenie season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zemskiy doktor. Prodolzhenie Seasons Season 1
Земский доктор. Продолжение 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Zemskiy doktor. Prodolzhenie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Продолжение» бывший военный Юрий Валуев занимает должность директора школы. Одновременно он со своей дочерью Лео переезжает в дом любимой женщины – одаренного хирурга местной больницы Ольги Самойловой. Вместе с ними живут дочка Оли Катя и ее мать Наталья Георгиевна. Юра хочет заключить официальный брак и завести совместного ребенка, но женщина боится решиться на этот ответственный шаг после прошлых потерь. Однако на работе она возвращается к своему призванию и вновь начинает оперировать пациентов. Тем временем Юра чувствует себя неуютно в женском школьном коллективе.

Series rating

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb

"Zemskiy doktor. Prodolzhenie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 September 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 September 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 September 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 September 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 September 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 September 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 September 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 September 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 September 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 September 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
3 September 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 September 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
3 September 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
3 September 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
3 September 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
3 September 2011
TV series release schedule
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