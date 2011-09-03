В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Продолжение» бывший военный Юрий Валуев занимает должность директора школы. Одновременно он со своей дочерью Лео переезжает в дом любимой женщины – одаренного хирурга местной больницы Ольги Самойловой. Вместе с ними живут дочка Оли Катя и ее мать Наталья Георгиевна. Юра хочет заключить официальный брак и завести совместного ребенка, но женщина боится решиться на этот ответственный шаг после прошлых потерь. Однако на работе она возвращается к своему призванию и вновь начинает оперировать пациентов. Тем временем Юра чувствует себя неуютно в женском школьном коллективе.