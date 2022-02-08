В 1 сезоне сериала «Между ними» в центре событий оказываются парень и девушка по имени Фола и Джош. Их встреча произошла в аэропорту, когда обоим стало известно о переносе их рейса. Решив провести время в баре, молодые люди разговорились и незаметно перебрали с алкогольными напитками. Знакомство закончилось в номере отеля. Наутро случайные партнеры сознались, что у каждого из них есть постоянные отношения, а эта связь была ошибкой. Торопясь каждый на свой самолет, герои даже не предполагали, что вновь встретятся на земле, и – более того – окажутся соседями. Джош и Фола объединены общим секретом, о котором ни за что не должны узнать их вторые половинки.