В 1 сезоне сериала «Инфлюенсеры» все свое свободное время Саша тратит на то, чтобы курить травку и мониторить страницу своего бывшего парня в социальных сетях. Девушка позабыла о своем музыкальном даровании и мечтах стать известной артисткой. После крупного скандала Сашу выгоняют на улицу. По случайному стечению обстоятельств она знакомится с девушкой по имени Карли, которая открывает ей мир сексуальных онлайн-услуг. Вскоре у Саши тоже появляется блог, она становится успешна и популярна в социальных сетях. Однако девушка по-прежнему хочет реализовать себя в музыке.