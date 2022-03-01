Menu
Superhoe 2022, season 1

Superhoe season 1 poster
Mood 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Superhoe" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Инфлюенсеры» все свое свободное время Саша тратит на то, чтобы курить травку и мониторить страницу своего бывшего парня в социальных сетях. Девушка позабыла о своем музыкальном даровании и мечтах стать известной артисткой. После крупного скандала Сашу выгоняют на улицу. По случайному стечению обстоятельств она знакомится с девушкой по имени Карли, которая открывает ей мир сексуальных онлайн-услуг. Вскоре у Саши тоже появляется блог, она становится успешна и популярна в социальных сетях. Однако девушка по-прежнему хочет реализовать себя в музыке.

Series rating

6.2
Rate 11 votes
6.3 IMDb

"Superhoe" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 March 2022
