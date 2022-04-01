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The Last Bus 2022, season 1

The Last Bus season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Last Bus Seasons Season 1
The Last Bus 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
"The Last Bus" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последний автобус на Земле» в центре событий оказываются молодые ребята, которые выдвигаются на автобусную экскурсию вместе со студенческой группой. Компания состоит из сообразительных юношей и девушек, которые предвкушают увлекательную поездку. Главные герои и предположить не могли, каким судьбоносным станет для них путешествие. В скором времени ребятам приходится сразиться с безжалостными агрессивными дронами, которые собираются уничтожить не только группу туристов, но и всю цивилизацию. Студентам приходится спасать не только свои жизни, но и целое человечество.

Series rating

5.1
Rate 13 votes
5.3 IMDb

The Last Bus List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
1 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 April 2022
TV series release schedule
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