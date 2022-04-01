В 1 сезоне сериала «Последний автобус на Земле» в центре событий оказываются молодые ребята, которые выдвигаются на автобусную экскурсию вместе со студенческой группой. Компания состоит из сообразительных юношей и девушек, которые предвкушают увлекательную поездку. Главные герои и предположить не могли, каким судьбоносным станет для них путешествие. В скором времени ребятам приходится сразиться с безжалостными агрессивными дронами, которые собираются уничтожить не только группу туристов, но и всю цивилизацию. Студентам приходится спасать не только свои жизни, но и целое человечество.