В 1 сезоне сериала «Hungry» в центре событий оказываются несколько молодых ребят, которых связывает общий недуг. Все они страдают расстройством пищевого поведения, а также употребляют много еды, особенно во время стрессовых ситуаций. Главные герои знакомятся в группе, куда ходят такие же, как они сами. Общими усилиями герои пытаются решить свои проблемы. Они оказывают содействие друг другу в поисках любви и признания, а также идеального продукта в холодильнике, который пусть и ненадолго, но сделает их счастливыми. Вместе ребятам предстоит пережить немало приключений. Каждый из них мечтает прийти к гармонии с самим собой.