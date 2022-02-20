В 1 сезоне сериала «Принцесса из Горошино» в центре событий оказывается молодая актриса по имени Марина. Она получает свою первую большую роль в полнометражной картине. Чтобы вжиться в образ своего персонажа, девушка отправляется в деревню под названием Горошино. Будучи городской жительницей, Марина пребывает в шоке от местного уклада и образа жизни. Она чувствует себя пришельцем, прибывшим в эти края с другой планеты. При этом девушка даже не догадывается, что внешне похожая на нее аферистка похитила у миллиардера Базаревича дорогостоящее полотно. После этого начинается настоящая неразбериха...