Princessa iz Goroshino 2022, season 1

Принцесса из Горошино 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Princessa iz Goroshino" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Принцесса из Горошино» в центре событий оказывается молодая актриса по имени Марина. Она получает свою первую большую роль в полнометражной картине. Чтобы вжиться в образ своего персонажа, девушка отправляется в деревню под названием Горошино. Будучи городской жительницей, Марина пребывает в шоке от местного уклада и образа жизни. Она чувствует себя пришельцем, прибывшим в эти края с другой планеты. При этом девушка даже не догадывается, что внешне похожая на нее аферистка похитила у миллиардера Базаревича дорогостоящее полотно. После этого начинается настоящая неразбериха...

"Princessa iz Goroshino" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 February 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 February 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 February 2022
