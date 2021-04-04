В 1 сезоне сериала «Уроки жизни и вождения» в центре событий оказывается Анна Любич, автогонщица, которая ушла из спорта и стала инструктором по вождению для женщин. На плечи героини свалилось немало забот – причем не только о своих близких, но и о чужом ребенке. Будучи мастером по вождению, Анна часто угождает в «автокатастрофы», связанные с личной жизнью. За ней ухаживает давний приятель Олег, коллега Валерий тоже имеет на нее виды. Кроме того, Анна никак не может закрыть гештальт со своим несостоявшимся супругом Ярославом. Будучи сильной женщиной, Анна боится своих чувств и не доверяет мужчинам.