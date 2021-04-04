Menu
Russian
Uroki zhizni i vozhdeniya 2021, season 1

Uroki zhizni i vozhdeniya season 1 poster
Уроки жизни и вождения 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Uroki zhizni i vozhdeniya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уроки жизни и вождения» в центре событий оказывается Анна Любич, автогонщица, которая ушла из спорта и стала инструктором по вождению для женщин. На плечи героини свалилось немало забот – причем не только о своих близких, но и о чужом ребенке. Будучи мастером по вождению, Анна часто угождает в «автокатастрофы», связанные с личной жизнью. За ней ухаживает давний приятель Олег, коллега Валерий тоже имеет на нее виды. Кроме того, Анна никак не может закрыть гештальт со своим несостоявшимся супругом Ярославом. Будучи сильной женщиной, Анна боится своих чувств и не доверяет мужчинам.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb

"Uroki zhizni i vozhdeniya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 April 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 April 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 April 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 April 2021
