В 1 сезоне сериала «Чужое счастье» Елена замужем за богатым человеком, а также является учредителем благотворительного фонда, оказывающего помощь людям, которые перенесли инсульт. Женщина уверена, что в их семье нет никаких проблем – они с мужем души не чают друг в друге. Героиня оказывается потрясена, узнав, что Захар изменяет ей, а его любовница ждет ребенка. Елена настаивает на разводе, а после него остается одна без средств и крыши над головой. По решению суда, дочь Елены и Захара остается с отцом. Елене оказывает содействие адвокат Максим, который всеми силами пытается помочь женщине освоиться в новой реальности.