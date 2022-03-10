Menu
Russian
Chuzhoe schaste 2022, season 1

Chuzhoe schaste season 1 poster
Chuzhoe schaste
Чужое счастье 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
В 1 сезоне сериала «Чужое счастье» Елена замужем за богатым человеком, а также является учредителем благотворительного фонда, оказывающего помощь людям, которые перенесли инсульт. Женщина уверена, что в их семье нет никаких проблем – они с мужем души не чают друг в друге. Героиня оказывается потрясена, узнав, что Захар изменяет ей, а его любовница ждет ребенка. Елена настаивает на разводе, а после него остается одна без средств и крыши над головой. По решению суда, дочь Елены и Захара остается с отцом. Елене оказывает содействие адвокат Максим, который всеми силами пытается помочь женщине освоиться в новой реальности.

3.2
Rate 13 votes
3.4 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 March 2022
