В 1 сезоне сериала «Мемуары Ванитаса» в ночь Голубой луны на свете появляется новый вампир, получивший имя Ванитас. Как и все его сородичи, юноша живет в тени и питается человеческой кровью, однако собственный вид отказывается от него. Кровопийцы боятся древней приметы: голубое светило, сопровождающее рождение Ванитаса, должно принести всем им беду. Тогда молодой вампир начинает вести дневник, записывая в него все свои злоключения и имена всех своих обидчиков. Сила его эмоций и желание отомстить превращают эти мемуары в настоящее оружие – сильный магический гримуар, обладающий поразительной мощью.