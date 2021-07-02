Menu
The Case Study of Vanitas 2021 - 2022, season 1

The Case Study of Vanitas season 1 poster
Vanitas no Carte 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"The Case Study of Vanitas" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мемуары Ванитаса» в ночь Голубой луны на свете появляется новый вампир, получивший имя Ванитас. Как и все его сородичи, юноша живет в тени и питается человеческой кровью, однако собственный вид отказывается от него. Кровопийцы боятся древней приметы: голубое светило, сопровождающее рождение Ванитаса, должно принести всем им беду. Тогда молодой вампир начинает вести дневник, записывая в него все свои злоключения и имена всех своих обидчиков. Сила его эмоций и желание отомстить превращают эти мемуары в настоящее оружие – сильный магический гримуар, обладающий поразительной мощью.

Series rating

7.2
7.6 IMDb

The Case Study of Vanitas List of episodes

Season 1
In the Event of Rusty Hopes
Season 1 Episode 1
2 July 2021
In the City of Flowers
Season 1 Episode 2
9 July 2021
Fangs That Lay Bare Blood
Season 1 Episode 3
16 July 2021
Night of Mocking Masks
Season 1 Episode 4
23 July 2021
Friends
Season 1 Episode 5
30 July 2021
Questions
Season 1 Episode 6
6 August 2021
Love
Season 1 Episode 7
13 August 2021
Where Death Slumbers
Season 1 Episode 8
20 August 2021
Those Who Hunt Crimson
Season 1 Episode 9
27 August 2021
Number 69
Season 1 Episode 10
3 September 2021
Promises
Season 1 Episode 11
10 September 2021
Point of Departure
Season 1 Episode 12
17 September 2021
A Chance Encounter
Season 1 Episode 13
14 January 2022
The Witch and the Young Man
Season 1 Episode 14
21 January 2022
The d'Apchiers' Vampire
Season 1 Episode 15
28 January 2022
The Beast
Season 1 Episode 16
4 February 2022
Hands Upon a Nightmare
Season 1 Episode 17
11 February 2022
Just the Two of Us
Season 1 Episode 18
18 February 2022
Snow Flower
Season 1 Episode 19
25 February 2022
The Incurable Disease
Season 1 Episode 20
4 March 2022
Scars
Season 1 Episode 21
11 March 2022
Blue Night
Season 1 Episode 22
18 March 2022
The Rain Unknown to the Sky
Season 1 Episode 23
25 March 2022
His Wish
Season 1 Episode 24
1 April 2022
